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نائبة وزير التعليم العالي: أطباء المستشفيات الجامعية لم يلتزموا ببروتكول علاج كورونا

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نائبة وزير التعليم العالي: أطباء المستشفيات الجامعية لم يلتزموا ببروتكول علاج كورونا نائبة وزير التعليم العالي: أطباء المستشفيات الجامعية لم يلتزموا ببروتكول علاج كورونا

مصراوي Masrawy

12:58 م الثلاثاء 19 يناير 2021

مصراوي
قالت النائبة هناء سرور، إنه خلال أزمة كورونا لم يكن هناك تنسيقا بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة في المحافظات.

وقالت خلال الجلسة العامة لمناقشة خطة وزارة التعليم العالي: لم يكن هناك إبلاغ عن نتائج التحاليل لمرضى كورونا وإرسالها إلى الغرفة المركزية للوزارة.

وتابعت: لاحظنا عدم التزام الأطباء بالمستشفيات الجامعية ببروتوكول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة ورغم وجود أساتذة كبار في اللجنة الخاصة بـكورونا، بالإضافة إلى عدم الإبلاغ عن الأعداد المتوفرة من الأسرة وغرف العناية المركزة.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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