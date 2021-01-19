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جامعة الملك خالد: بدء المفاضلة بين 6500 متقدم للدراسات العليا غير المدفوعة

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جامعة الملك خالد: بدء المفاضلة بين 6500 متقدم للدراسات العليا غير المدفوعة جامعة الملك خالد: بدء المفاضلة بين 6500 متقدم للدراسات العليا غير المدفوعة
قالت: العمادة ستتوسّع في القبول للعام المقبل لتمكين الراغبين من مواصلة دراساتهم

جامعة الملك خالد: بدء المفاضلة بين 6500 متقدم للدراسات العليا غير المدفوعة

أنهت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الدراسات العليا، استقبال طلبات الالتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه "غير مدفوعة الرسوم"، وذلك للعام الجامعي المقبل 1443هـ، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة لدى العمادة أكثر من 6500 متقدم ومتقدمة.

وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع؛ أن العمادة ستتوسّع في القبول للعام المقبل؛ لتمكين الراغبين من حملة الشهادات الجامعية من مواصلة دراساتهم العليا، وكذلك لتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية للجامعة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وبيّن أنه بلغ عدد الطلاب المتقدمين 2657، إلى جانب 3929 طالبة، وذلك في مختلف البرامج التي طرحتها العمادة، مشيراً إلى أن الكليات والأقسام العلمية ستتولى في المرحلة المقبلة إجراء المفاضلة وفق المعايير المعتمدة في المجالس العلمية المختصة، مؤكداً ضرورة متابعة الإعلانات المتعلقة ببقية إجراءات القبول ومواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية في البرامج التي تشترطها ونتائج الترشيح من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة والعمادة وحساباتهما الرسمية.

يُذكر أنه من المتوقع أن يكون إعلان القبول في برامج الدراسات العليا "مدفوعة الرسوم" في شهر شعبان المقبل.جامعة الملك خالد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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