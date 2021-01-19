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بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد محطة تجميع المخلفات الصلبة بدشلوط

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بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد محطة تجميع المخلفات الصلبة بدشلوط بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد محطة تجميع المخلفات الصلبة بدشلوط

مصراوي Masrawy

12:29 م الثلاثاء 19 يناير 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، أعمال تنفيذ المحطة الانتقالية الوسيطة للمخلفات الصلبة بقرية دشلوط التابعة لديروط، والتي يجري تنفيذها على مساحة فدانين.

يأتي ذلك ضمن خطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي بـ 4 محافظات.

رافق محافظ أسيوط، خلال الجولة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومسئولي الشركة المنفذة للمشروع.

وقال محافظ أسيوط، إنه جرى تنفيذ 4 محطات انتقالية وسيطة لتجميع المخلفات الصلبة بمراكز أبنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط، فضلًا عن إقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالمحافظة على مساحة 50 فدانًا بطاقة إنتاجية 330 طن في اليوم، وفقًا لأحدث الأساليب التكنولوجيا الحديثة والمعايير الأوروبية وإقامة مدفن على مساحة 20 فدانًا.

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