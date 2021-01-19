قلقاس وبرتقال وقصب.. طقوس الاحتفال بعيد الغطاس في أسوان

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مصراوي Masrawy

أسوان– إيهاب عمران:



يحتفل اليوم الثلاثاء، المسيحيون بعيد الغطاس، وإحياء ذكرى معمودية المسيح بنهر الأردن على يد القديس يوحنا المعمدان.

وارتبط الاحتفال بعيد الغطاس في مصر بعدد من الطقوس، منها خروج الأسر إلى المتنزهات لركوب المراكب النيلية والاستمتاع بأجواء الشتاء.

وقال نجيب نصيف باحث في التاريخ المصري القديم، إن المسيحيون في مصر كانوا يغطسون في مياه النيل بالمئات في مثل هذا اليوم بعد الصلاة، ويأكلون القلقاس والبرتقال واليوسفي والقصب، ويقومون بعمل دورات في الشوارع بأعواد القصب والفوانيس، التي تنيرها شموع على شكل صلبان.