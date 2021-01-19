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بالصور.. موجة الطقس السيئ تضرب الإسكندرية لليوم الثالث

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بالصور.. موجة الطقس السيئ تضرب الإسكندرية لليوم الثالث بالصور.. موجة الطقس السيئ تضرب الإسكندرية لليوم الثالث

مصراوي Masrawy

10:00 ص الثلاثاء 19 يناير 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

واصلت موجة الطقس السيئ ضرب سواحل الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، مصحوبة بهطول أمطار غزيرة ورياح جنوبية غربية وانخفاض شديد في درجات الحرارة، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

ويشارك في جهود كسح مياه الأمطار من الشوارع، 4 جهات هي الأحياء وشركات" الصرف الصحي، مياه الشرب، نهضة للخدمات البيئية والنظافة.

ومن جانبه، أعلن أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، استمرار حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية.

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