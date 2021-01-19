أخبار عاجلة

9 وفيات 730 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
"البيئة" تستعيد 200 ألف متر مربع تعديات على أراضي المراعي والغابات بعسير -
النصر يختتم تحضيراته تأهبًا لملاقاة الاتحاد.. وبعثة الفريق تغادر إلى جدة -
العراق.. 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات -
"شرطة الشرقية": القبض على مواطِنَين ارتكبا جرائم سرقة المنازل ومحل تجاري وثلاث مركبات -
أمين عام "آركو": التعليم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتخفيف المعاناة الإنسانية -
"البنوك السعودية" تحذر من الوقوع في فخ عروض "السلع الفارهة" -
قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان -
استمرار حبس المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما في بولاق الدكرور -
الصحة تحدد أول مستشفى يحصل على لقاح كورونا غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الهند: شاحنة تدهس 15 عاملًا أثناء نومهم بجانب الطريق

Print
الهند: شاحنة تدهس 15 عاملًا أثناء نومهم بجانب الطريق الهند: شاحنة تدهس 15 عاملًا أثناء نومهم بجانب الطريق

مصراوي Masrawy

09:57 ص الثلاثاء 19 يناير 2021

نيودلهي- (د ب ا):

أعلنت الشرطة الهندية، الثلاثاء، أن شاحنة دهست ما لا يقل عن 15 عاملا أثناء نومهم مع آخرين بجانب طريق في وقت مبكر من اليوم.

ووقع الحادث بالقرب من قرية في منطقة سورات في ولاية جوجارات بغرب الهند، بحسب ما قاله رئيس شرطة المنطقة فارادبهاي باتيل هاتفيا.

وأضاف أن الشاحنة دهست العاملين النائمين، وقتلت 12 منهم على الفور، موضحا أنه جرى نقل ثمانية للمستشفى، حيث توفى ثلاثة متأثرين بجراحهم.

وقال باتيل إن سائق الشاحنة فقد السيطرة عليها عقب أن اصطدم ببعض من أعواد قصب السكر، الذي كان على متن عربة جرار قادمة من الاتجاه المعاكس. ويشار إلى أن السائق ضمن المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفى.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تعازيه، وأعلن عن منح تعويض لأسر الضحايا والمصابين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان: "قرى مصر" في صدارة اهتمامات السيسي

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان: "قرى مصر" في صدارة اهتمامات السيسي

وزير المالية: مصر تتغير بـ"تنمية القرى"

وزير المالية: مصر تتغير بـ"تنمية القرى"

بعد تعاقد مصر عليه.. ماذا نعرف عن لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"؟

بعد تعاقد مصر عليه.. ماذا نعرف عن لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"؟

شبكة عيون الإخبارية