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الجينز يزهو بالأزرق الثلجي

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الجينز يزهو بالأزرق الثلجي الجينز يزهو بالأزرق الثلجي

مصراوي Masrawy

10:00 ص الثلاثاء 19 يناير 2021

د ب أ-
يزهو السروال الجينز باللون الأزرق الثلجي في شتاء 2021 ليضفي على المظهر طابعا مشرقا ومبهجا يكسر كآبة الأجواء السائدة في هذا الوقت من العام.
وأوضحت مجلة "Elle" أن الأزرق الثلجي يزين هذا العام كل موديلات الجينز بدءا من الجينز ذي الأرجل الواسعة (Wide Leg Jeans) مرورا بالجينز ذي الأرجل المستقيمة (Straight Leg Jeans) وصولا إلى الجينز الضيق (Skinny Jeans).
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجينز باللون الأزرق الثلجي يتناغم مع بوت يكتسي باللون الأسود؛ حيث تخلق هذه التوليفة تباينا مثيرا يخطف الأنظار.
وكبديل يمكن أيضا تنسيق الجينز باللون الأزرق الثلجي مع بوت يكتسي باللون الأبيض، والذي يشهد رواجا كبيرا هذا الموسم، مع مراعاة أن تتحلى بقية ألوان المظهر بالهدوء؛ حيث ينبغي حينئذ اختيار درجات مطفأة أو درجات هادئة من عائلة الألوان الطبيعية.

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