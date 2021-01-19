مصرع مزارع صعقًا بالكهرباء أثناء صيد الأسماك بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقي مزارع مصرعه، اليوم الثلاثاء، صعقًا بالكهرباء أثناء صيد الأسماك بمركز دار السلام جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام، إخطارًا من المستشفى المركزي، بوصول "ربيع. ج" 26 عامًا مزارع ويقيم دائرة المركز جثة هامدة.

وأفاد شقيقه "الصباح" 32 عامًا عامل، أنه أثناء صيد شقيقه الأسماك بالترعة المجاورة لمنزله بواسطة سلك كهربائي من أحد أعمدة الإنارة، صعقه التيار الكهربائي ما نتج عنه وفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.