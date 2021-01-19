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أمريكا.. سكان نيويورك يعانون في الحصول على مواعيد للتطعيم ضد كورونا

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أمريكا.. سكان نيويورك يعانون في الحصول على مواعيد للتطعيم ضد كورونا أمريكا.. سكان نيويورك يعانون في الحصول على مواعيد للتطعيم ضد كورونا
ما يزيد الضغط النفسي عليهم، وخصوصًا لدى المسنين.. مشكلات تقنية بالمنصة

أمريكا.. سكان نيويورك يعانون في الحصول على مواعيد للتطعيم ضد كورونا

قالت وكالة الصحافة الفرنسية: إن سكان نيويورك يبذلون جهودًا مضاعفة للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا؛ مما يزيد الضغط النفسي عليهم، وخصوصًا لدى المسنين.

وأشارت الوكالة إلى أنه منذ توسيع نيويورك حملة التلقيح لتشمل الأشخاص فوق سن 65 عامًا، يعاني كثيرون من تأمين مواعيد التطعيم عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بسلطات الولاية أو بالمدينة.

ولفتت إلى أن المنصة المخصصة لهذا الغرض تشهد مشكلات تقنية متكررة، على غرار موقع مدينة نيويورك؛ وفق " اليوم".

وأضافت أن ما يزيد الوضع تعقيدًا أن مدينة نيويورك تُخصص مراكز تطعيم مختلفة عن تلك المستخدمة من الولاية، وللمواقع الخاصة بالمدينة، هناك شبكات عدة يستعين كل منها بأسلوب حجز خاص. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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