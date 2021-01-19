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​اليوم.. للطيران تسيّر 44 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

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​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 44 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب ​اليوم.. للطيران تسيّر 44 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

مصراوي Masrawy

03:00 ص الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة للطيران اليوم الثلاثاء، رحلاتها إلى 44 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 5 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل 35 رحلة دولية إلى كل من (بيروت، جدة ، المدينة المنورة، بغداد، الرياض، لاجوس، أبوجا، تونس، أبوظبي، دبي، لندن، الدمام، باريس، موسكو، دوالا، اسطنبول، أثينا، فيينا، الدوحة، روما، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، أندجمينا)، و6 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و3 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5 آلاف راكب.

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