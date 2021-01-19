برلماني: بيان رئيس الوزراء يكشف حجم إنجازات الدولة

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):



أشاد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسرعة استجابة الحكومة، وحضورها إلى البرلمان، ممثلة في رئيس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والتموين، في بادرة تنم عن مستقبل جيد للتعاون بين الساطتين التشريعية والتنفيذية للعمل لصالح الوطن والمواطن.

وقال "خليل"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الأرقام التي ذكرها د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، في بيانه، تعكس حجم الجهد المبذول والإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية للنهوض بجميع القطاعات، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، كما أنه تضمن خطة تعبر عن تطلعات وآمال الشعب المصري، والتي يجب أن تعمل الحكومة على تلبيتها.