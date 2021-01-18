جامعة جدة تستقبل فريق برنامج تطوير الصناعة الوطنية "ندلب"

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تعزيزاً للتعاون وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030

زار فريق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، اليوم، جامعة جدة، في إطار التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية وتعزيز الوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأوضح عميد كلية الأعمال، مساعد رئيس الجامعة في مجال تركيز الجامعة، رئيس فريق الجامعة المناظر الدكتور بدر اليوبي، أن الزيارة تأتي استكمالاً لزيارة رئيس برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، واللقاء بين فريقي العمل من الجانبين تمهيداً للوصول إلى النقاط المشتركة المتوقعة لإبرام اتفاقية بين جامعة جدة وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، ورغبة في تحقيق التعاون في تنظيم فعاليات مشتركة كالندوات وورش العمل والمسابقات، ودعم البرامج الأكاديمية والتنفيذية بالجامعة، وإجراء البحوث الأكاديمية والميدانية والدراسات ذات العلاقة، إلى جانب المساهمة في حل بعض التحديات التي تواجه قطاع اللوجستيات من خلال الخبراء في جامعة جدة.