أسعار النفط تتراجع متأثرة بمخاوف زيادة إصابات كورونا وارتفاع الدولار

★ ★ ★ ★ ★

عقود خام برنت القياسي أنهت جلسة التداول منخفضة 35 سنتًا للبرميل

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار ومخاوف زيادة إصابات كورونا حول العالم والوتيرة البطيئة للتطعيم ضده.

وتفصيلاً، أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 35 سنتًا، أو 0.64 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 54.75 دولار للبرميل بينما هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 14 سنتًا، أو 0.4 بالمائة إلى 52.17 دولار للبرميل.

وقال يوجين فاينبرج المحلل في "كومرتس بنك" إن "المخاوف الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا وارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد تشاؤم معنويات المستثمرين، كلها عوامل تلعب دورًا في حقيقة أن برنت يجري تداوله منخفضًا نحو ثلاثة دولارات عن مستواه يوم الأربعاء الماضي".



وصعد الخامان القياسيان في الأسابيع القليلة الماضية بدعم من توزيع لقاحات كوفيد-19 وخفض مفاجئ في إنتاج النفط السعودي.

وارتفعت العملة الأمريكية لثالث جلسة على التوالي اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع وهو ما أثر سلبًا على أسعار الخام.

والنفط مسعر في العادة بالدولار، ولهذا فإن صعود العملة الخضراء يجعل الخام أكثر تكلفة للمشترين الحائزين لعملات أخرى.

