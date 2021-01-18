أخبار عاجلة

احتجاجات في إستونيا للمطالبة بالإفراج عن نافالني -
إصابة 5 أشخاص خلال حادث تصادم في بني سويف -
مجلس الشباب المصري: افتتاح السيسي لمزارع الفيروز "نقلة نوعية" -
إصابة شخص إثر انفجار أسطوانة غاز في شرق العوينات بالوادي الجديد -
قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان -
"قمر بين عنقودين".. تفاصيل ظاهرة فلكية تشاهد في سماء الوطن العربي الليلة -
أردنية تنتصر في معركتها مع كورونا بالوعي والوقاية -
بالصور.. البن الخولاني في "الداير" تاريخ من الأصالة عمره يتجاوز 8 قرون -
الكويت: 534 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
توعية الجاليات بصامطة تواصل تنفيذ الكلمات الدعوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بيلوسي" تطالب بوقف تعيين مسؤول منحاز لترامب في "الأمن القومي"

Print
"بيلوسي" تطالب بوقف تعيين مسؤول منحاز لترامب في "الأمن القومي" "بيلوسي" تطالب بوقف تعيين مسؤول منحاز لترامب في "الأمن القومي"
عبّرت عن شكوكها في تصريحات البنتاغون بعدم وجود تدخُّل سياسي بالمسألة

طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بوقف تعيين مايكل إيليس في منصب المستشار العام لوكالة الأمن القومي، معبّرة عن شكوكها في انحيازه السياسي.

وتفصيلاً، قالت بيلوسي في رسالة إلى القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر: "أطالبكم بإيقاف خطط تعيين مايكل إيليس بطريقة غير صحيحة مستشارًا عامًّا جديدًا لوكالة الأمن القومي فورًا".

وأضافت بأنها ستطالب بفتح تحقيق في كيفية اختيار إيليس لهذا المنصب، معبِّرة عن شكوكها في تصريحات البنتاغون بشأن عدم وجود أي تدخل سياسي في المسألة.

وأوضحت بيلوسي أن هناك معلومات تشير إلى أن إيليس تم ترشيحه لهذا المنصب بتدخل من البيت الأبيض، مضيفة بأنه كان "متورط في أنشطة مشبوهة؛ إذ حاول إخفاء معلومات متعلقة باتصال الرئيس دونالد بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في يوليو 2019، الذي تم فتح ملف عزل ترامب على إثره لوجود شبهات بأن الرئيس الأمريكي مارس ضغطًا على نظيره الأوكراني من أجل تحقيق مكاسب سياسية خاصة".

وأعربت عن قلقها إزاء محاولات الإدارة الأمريكية تعيين هذا الشخص في "مثل هذا المنصب الحساس" قبل 72 ساعة من رحيل الإدارة الحالية، مصرة على "عدم المضي قُدمًا بهذا التعيين".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
51 % من الأمريكيين يؤيدون إدانة "ترامب" بتهمة التحريض على العصيان

51 % من الأمريكيين يؤيدون إدانة "ترامب" بتهمة التحريض على العصيان

نيويورك تايمز: ترامب خطط لإزاحة وزير العدل لقلب نتائج الانتخابات

نيويورك تايمز: ترامب خطط لإزاحة وزير العدل لقلب نتائج الانتخابات

وكالة الأمن القومي الأمريكية: مستشار ترامب المقال لم يضطلع على أسرارنا

وكالة الأمن القومي الأمريكية: مستشار ترامب المقال لم يضطلع على أسرارنا

التخلص من سنوات "ترامب".. ماذا حملت 30 دقيقة دافئة بين "بايدين" و"ترودو"؟

التخلص من سنوات "ترامب".. ماذا حملت 30 دقيقة دافئة بين "بايدين" و"ترودو"؟

شبكة عيون الإخبارية