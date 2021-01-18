مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

أعلنت محافظة الإسكندرية المصرية، اليوم الاثنين، رفع حالة الطوارئ القصوى؛ للاستعداد لموجة طقس سيئ مصحوبة برياح وأمواج عاتية على سواحل البحر المتوسط.
وتفصيلاً، ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد وأعلنت حالة الطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية؛ بهدف الاستعداد للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة، بناء على توقعات رسمية بوجود إنذار بحري خاص بالبحر الأبيض المتوسط.
وأوضحت أنه من المتوقع زيادة سرعة الرياح من 25 إلى 33 عقدة، وارتفاع الموج من 3,5 إلى 4,5 متر؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، إضافة إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة.
ودعت السلطات في المحافظة المقيمين فيها بتوخي الحذر واتباع التعليمات للحفاظ على سلامتهم، مشددة على تجنب استخدام السيارات للتنقل إلا عند الضرورة للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.
وشدد الأجهزة التنفيذية على ضرورة السير بسرعات لا تتعدى 60 كم/ ساعة، مع الحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.
كما دعت المواطنين إلى عدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنباً لخطر الصعق.