أخبار عاجلة

احتجاجات في إستونيا للمطالبة بالإفراج عن نافالني -
إصابة 5 أشخاص خلال حادث تصادم في بني سويف -
مجلس الشباب المصري: افتتاح السيسي لمزارع الفيروز "نقلة نوعية" -
إصابة شخص إثر انفجار أسطوانة غاز في شرق العوينات بالوادي الجديد -
قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان -
"قمر بين عنقودين".. تفاصيل ظاهرة فلكية تشاهد في سماء الوطن العربي الليلة -
أردنية تنتصر في معركتها مع كورونا بالوعي والوقاية -
بالصور.. البن الخولاني في "الداير" تاريخ من الأصالة عمره يتجاوز 8 قرون -
الكويت: 534 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
توعية الجاليات بصامطة تواصل تنفيذ الكلمات الدعوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

واشنطن تفرز القوات التي ستحمي حفل تنصيب بايدن

Print
واشنطن تفرز القوات التي ستحمي حفل تنصيب بايدن واشنطن تفرز القوات التي ستحمي حفل تنصيب بايدن

مصراوي Masrawy

11:32 م الإثنين 18 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ)

تقوم الولايات المتحدة، حاليًا بفحص القوات التي ستحمي واشنطن وحفل تنصيب الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع، وسط مخاوف أمنية متزايدة وتدابير حماية غير مسبوقة.

وتم نشر آلاف الجنود في الحرس الوطني في العاصمة للمساعدة في الأمن، بعد أن هاجم مؤيدو الرئيس المنتهية ولايته دونالد مبنى الكابيتول في وقت سابق من هذا الشهر.

وتم إحكام إغلاق المناطق المحيطة بوسط المدينة، ومن بينها المبنى التجاري الوطني الشهير.

وأقيمت الأسوار ونصبت الكتل الخرسانية واستخدمت الشاحنات الثقيلة لمنع حركة المرور على طول الشوارع الرئيسية للعاصمة.

وتشارك وزارة الدفاع ومكتب التحقيقات الاتحادي في فحص سجل أفراد القوات. وصدرت تعليمات إلى الحراس بالإبلاغ عن أي شيء "غير مناسب" في صفوفهم وصولا إلى قمة هرم التسلسل القيادي.

وقال وزير الدفاع بالإنابة كريس ميلر: "في الوقت الذي لا نملك فيه أي معلومات استخبارية تشير إلى وجود تهديد من الداخل، إلا أننا نبذل كل جهد ممكن ونتخذ كل إجراء ممكن لتأمين مبنى الكابيتول".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد تعاقد مصر عليه.. ماذا نعرف عن لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"؟

بعد تعاقد مصر عليه.. ماذا نعرف عن لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"؟

رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا

رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا

مجلس الشباب المصري: افتتاح السيسي لمزارع الفيروز "نقلة نوعية"

مجلس الشباب المصري: افتتاح السيسي لمزارع الفيروز "نقلة نوعية"

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

شبكة عيون الإخبارية