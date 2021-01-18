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"العفو الدولية" تدعو إلى ضبط النفس إثر الاحتجاجات في تونس

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"العفو الدولية" تدعو إلى ضبط النفس إثر الاحتجاجات في تونس "العفو الدولية" تدعو إلى ضبط النفس إثر الاحتجاجات في تونس

مصراوي Masrawy

11:10 م الإثنين 18 يناير 2021

وكالات

دعت منظمة العفو الدولية، إلى ضبط النفس إثر احتجاجات استمرت لعدة أيام في تونس وأدت إلى اشتباكات مع قوات الأمن وإطلاق الغاز المسيل للدموع، حسبما ذكرت " اليوم".

وأوردت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، لقطات مصورة تظهر أفرادا من الشرطة يضربون ويجرّون الموقوفين، وقالت إن على السلطات أن تفرج فورًا عن حمزة نصري جريدي، وهو ناشط حقوقي اعتقل اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، إن الشرطة اعتقلت 632 شخصًا أمس الأحد، بعد أعمال شغب في أنحاء البلاد شملت أعمال نهب واعتداءات على الممتلكات.

وتشهد العديد من الأحياء في أنحاء تونس، ومن بينها أحياء في ضواحي العاصمة، منذ أيام مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة حتى ساعات متأخرة من الليل على الرغم من حظر التجوال الليلي.

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