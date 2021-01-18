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الإمارات: تطعيم مليوني شخص بلقاح كورونا

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الإمارات: تطعيم مليوني شخص بلقاح كورونا الإمارات: تطعيم مليوني شخص بلقاح كورونا

مصراوي Masrawy

10:40 م الإثنين 18 يناير 2021

أبوظبي - (د ب ا)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، تقديم 88 ألف و 743جرعة من لقاح المستجد اليوم الاثنين، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها مليون و971 ألف و521 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 93ر19 جرعة لكل 100 شخص.

وقالت الوزارة في بيان لها: "تهدف الوزارة إلى توفير لقاح (كوفيد-19) سعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس الفتاك".

كانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 751 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات، إلى تسجيل 3471 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 256 ألفا و732 حالة.

ولفت البيان إلى أن 2990 مصابًا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 228 ألفا و 364 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 142 ألف فحص جديد خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة من المجتمع.

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