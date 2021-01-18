إسبانيا تسجل 84 ألف إصابة بكورونا في أعلى حصيلة أسبوعية

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مصراوي Masrawy

مدريد - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، مساء اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى مستوى جديد بلغ 84287 في عطلة نهاية أسبوع واحدة، بينما توفي 455 شخصًا بسبب (كوفيد-19).

وفي نهاية الأسبوع الماضي، تم تسجيل 61422 إصابة و401 حالة وفاة.

وارتفع عدد الإصابات الجديدة لكل 100 ألف نسمة في غضون سبعة أيام إلى ما يقل قليلاً عن 380. وفي ألمانيا، بالمقارنة بلغت النسبة 134 لكل 100 ألف نسمة اليوم الاثنين.

ولأن الأعداد تتزايد منذ أسابيع، شددت مناطق البلاد الإجراءات للحيلولة دون انتشار الفيروس.

وتم تقديم حظر التجول الليلي إلى الساعة 10 مساءً (21:00 بتوقيت جرينتش) في المناطق التي لم تشهد زيادة كبيرة، وتجري مناقشة ما إذا كان سيتم فرض حظر تجول من الساعة 8 مساءً. لكن الحكومة في مدريد ترفض العودة إلى حظر التجول على مدار الساعة، كما حدث في موجة فيروس كورونا الأولى في الربيع الماضي.

ويتم تطبيق قواعد مختلفة في جميع أنحاء البلاد، حيث يمكن لكل منطقة أن تقرر في إطار عمل محدد.

ومنذ بداية الوباء، شهدت إسبانيا التي يبلغ عدد سكانها 47 مليون نسمة، تسجيل 33ر2 مليون إصابة بفيروس كورونا و53769 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.