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رسميا| جمعية 6 أكتوبر تدير شاطئ النخيل لمدة 5 سنوات.. تعرف على الشروط

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رسميا| جمعية 6 أكتوبر تدير شاطئ النخيل لمدة 5 سنوات.. تعرف على الشروط رسميا| جمعية 6 أكتوبر تدير شاطئ النخيل لمدة 5 سنوات.. تعرف على الشروط

مصراوي Masrawy

10:20 م الإثنين 18 يناير 2021

الإسكندرية - محمد عامر:

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، علي اعتماد البروتوكول المبرم بين المحافظة وجمعية ٦ أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان.

وينص البرتوكول على استغلال الجمعية للمساحة الشاطئية لشاطئ النخيل لمدة خمس سنوات، بقيمة تقدر بثمانية ونصف مليون جنيه تزداد ١٠ ٪ كل عام.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن قيمة البروتوكول المبرم مع مجلس إدارة جمعية ٦ أكتوبر الجديد، لاستغلال شاطئ النخيل، تضاعفت عن السنوات الماضية، لتعظيم موارد المحافظة.

وأضاف الشريف، أن الجمعية ستكون مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة الشاطئ وإنشاء وتمويل حواجز الأمواج، فضلا عن تعيين شركة الإنقاذ.

وتابع المحافظ:" ما حدث في شاطئ النخيل من حالات غرق في الفترة السابقة أمر مرفوض تماما، ولن نسمح بتكراره مرة أخري، وراعينا ذلك في البروتوكول المبرم".

وأشار المحافظ إلى أنه كان هناك عدد من الخلافات داخل الجمعية، وتدخلت المحافظة بشكل حازم وجرى الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية، لحل جميع المشاكل.

ترأس جلسة المجلس التنفيذي اللواء محمد الشريف، بحضور كل من أحمد جمال والدكتورة جاكلين عازر، نائبي المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد المحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات ورؤساء الأحياء.

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