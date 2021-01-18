بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد تجهيزات عيادة مضمار الهجن العالمي بشرم الشيخ

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بمضمار الهجن في مدينة شرم الشيخ، لمتابعة عيادة السفاري والهجن، وقرية التراث البدوي بشرم الشيخ، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بمرور عام على ذكرى افتتاح مضمار سباقات الهجن الدولي بشرم الشيخ، والذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي في يناير من العام الماضي.

أكد محافظ جنوب سيناء على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد، وقياس درجة حرارة كافة المشاركين في السباق، حرصًا على سلامة وصحة الجميع.

وقال إنه جرى تجهيز عيادة طبية خاصة بالمضمار، وتزويدها بالأجهزة والأدوات والمعدات الطبية الحديثة، منها أجهزة خاصة بالقلب وأجهزة الأوكسجين، ويمكن إجراء عمليات جراحية بسيطة بها، والتعامل مع جميع الإصابات الخاصة برياضة الهجن والخيول والسفاري، وأيضًا إصابات البيتش باجي.

أشار المحافظ أيضًا إلى أنه جاري استكمال أعمال تجهيز العيادة بصيدلية شاملة، لافتًا إلى أنه جرى تزويد العيادة بسيارة إسعاف مجهزة، لنقل الحالات من مكان السفاري أو الهجن، إلى مقر العيادة للقيام بالإجراءات والإسعافات الطبية اللازمة.

رافق محافظ جنوب سيناء في جولته اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.​