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إطلاق اسم الشهيد "المنسي" على ميدان السيوف في الإسكندرية (صور)

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إطلاق اسم الشهيد "المنسي" على ميدان السيوف في الإسكندرية (صور) إطلاق اسم الشهيد "المنسي" على ميدان السيوف في الإسكندرية (صور)

مصراوي Masrawy

09:32 م الإثنين 18 يناير 2021

الإسكندرية - محمد عامر:

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء محمد الشريف، اليوم الإثنين، على إطلاق تغير أسماء عدة منشآت خدمية وميدان ومدارس، لتكريم رموز وشهداء الوطن.

تضمنت القرارات ما يلي:

- إطلاق اسم المشير حسين طنطاوي، القائد العام السابق للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق على مركز "شباب السيوف 2".

- إطلاق اسم الشهيد العقيد أحمد المنسي على ميدان السيوف شماعة "ميدان المطافي".

- إطلاق اسم الشهيد أحمد مبروك الخطيب على مدرسة العامرية الابتدائية.

- إطلاق اسم النائب الراحل عبد المنعم راغب ضيف الله على مبنى المجمع الطبي المتكامل داخل مستشفى العامرية العام.

- تعديل اسم مدرسة الأشرم للتعليم الأساسي بمنطقة الدريسة إلى مدرسة زهور المستقبل للتعليم الأساسي بإدارة وسط الإسكندرية التعليمية.

حضر جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، كل من أحمد جمال والدكتورة جاكلين عازر، نائبي المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد المحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات ورؤساء الأحياء.

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