"عمر الظافري العقارية": مزاد لبيع 8 عقارات وأراضٍ استثمارية بمكة.. وهنا التفاصيل

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أعلنت مجموعة عمر الظافري العقارية، بموجب القرار الصادر من محكمة التنفيذ في مكة المكرمة برقم (402014100000325)، وذلك حضوريا يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 13-14/ 6/ 1442 بعد صلاة العصر في فندق فوربوينتس بمكة المكرمة، وعبر الموقع الإلكتروني emazad.sa.

ويتضمن المزاد بيع العقارات التالية:

1- بيع عمارة تجارية استثمارية- بحي المعابدة بمكة المكرمة بمساحة إجمالية 349.44 م2 مكونه من 10 أدوار- ثلاثين شقة، وبها 5 محلات تجارية تقع على طريق المؤدية للمسجد الحرام محاطة بشارع تجاري وممرين تجاه الشرق والغرب دخلها السنوي قرابة 500 ألف ريال.

2- بيع أرض فضاء جبلية- بحي المعابدة بمكة المكرمة- تقع في موقع مميز بالقرب من أبراج وفنادق مساحتها الإجمالية 566.98 م2.

3- بيع عمارة تجارية بحي الهنداوية مكونة من ثلاثة أداور بها خمس شقق، ومركزين تجاريين بمساحة إجمالية 129.50م 2 تقع على طريق أم قرى المؤدية إلى الحرم محاطة بشارع تحاري وممرين تجاه الجنوب والشرق دخلها السنوي قرابة 175 ألف ريال.

4- بيع أرض زراعية والواقعة بمحلة النوارية بوادي الوسيعة بمكة المكرمة بمساحة إجمالية 76 ألف م2 دخلها السنوي 50 ألف ريال.

5- بيع أرض زراعية بالشميسي بمكة المكرمة بمساحة إجمالية 49.732 الف م2.

6- بيع حوش بحي الروضة بمكة المكرمة درجة ثانية من الشارع العام مساحتها الإجمالية 353.79 م2.

7- بيع أرض زراعية بحي العكيشية بمكة المكرمة بمساحة شاسعة تقدر 44.379 ألف متر مربع مطلة على شارعين.

8- بيع 5 مركز تجارية بحي المعيصم بمكة المكرمة محاطة بشارع تجاري تجاه الشمال والجنوب دخلها السنوي 200 ألف ريال.

ودعت المجموعة من له الرغبة في الشراء إلى المزايدة إلكترونياً أو حضورياً وفقاً للشروط التالية:

1. إحضار شيك مصدق باسم رئيس محكمة التنفيذ بمكة المكرمة بمبلغ (472 ألف ريال ) للعقار الأول، ومبلغ ( 510.300 ألف ريال) للعقار الثاني ومبلغ ( 167 ألف ريال ) للعقار الثالث ومبلغ ( 766.100 ألف ريال ) للعقار الرابع ومبلغ ( 472.500 ألف ريال ) للعقار الخامس ومبلغ ( 150.400 ألف ريال ) للعقار السادس ومبلغ ( 889.200 ألف ريال ) للعقار السابع ومبلغ ( 403 ألف ريال ) للعقار الثامن تسلم لمأمور التنفيذ .

2. المعاينة للعقارات خلال فترة الإعلان .

3. سقوط خيار المجلس وإتمام البيع خاضع لموافقة المحكمة والإفراغ وفق أحكام نظام التنفيذ .

4. يحق للورثة الدخول في المزاد ولا يقبل طلب الشفعة .

5. يلتزم المشتري بتسليم كامل ثمن المبيع خلال خمسة أيام من بدء المزاد ، وإذا تخلف عن ذلك فيعاد بيع العقار على حسابه بمزايدة جديدة ويلزم بما نقص من الثمن وبمصروفات المزاد علماً بأن السعي على المشتري بواقع 2% لوكيل البيع القضائي و 0.50 لمنصة مزاد .

وتعد مجموعة عمر الظافري للتطوير والاستثمار العقاري من إحدى الشركات الرائدة في مجال العقار، وتقدم المجموعة حلولا عقارية تقوم على أسس علمية وعملية في التقييم والتسويق العقاري وإقامة المزادات العلنية لتصل إلى رضا العميل وتلبية متطلباته بشكل فعال.

وتستقبل المجموعة الاستفسارات عبر الوسائل التالية: جوال 0555555988 بالاإضافة إلى الحساب الرسمي لمجموعة عمر الظافري في مواقع التواصل الاجتماعي بتويتر وانستقرام وسناب شات omaraldafri@.