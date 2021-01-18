طالب يمزق جسد سائق في شبرا الخيمة بسبب 400 جنيه

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

مزق طالب جسد سائق "توكتوك" في مشاجرة بينهما وقعت بمدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، بعد أن طالب المجني عليه المتهم برد مبلغ 400 جنيه اقترضهم منه.

تلقى مدير مباحث القليوبية اللواء حاتم الحداد إخطارًا من العميد أحمد الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بإصابة "ا.م.م" 33 عامًا - سائق "توكتوك"، بجرح شبه نافذ أعلى الساق اليمنى، وجرى تحويله لمستشفى القصر العيني في حالة خطرة.

بالفحص وسؤال شقيق المصاب "م.م.م" 28 عامًا - عامل، اتهم المدعو "أ.س.ا" 21 عامًا - طالب، بالتعدي على شقيقه، وإحداث إصابته بسبب مطالبة المجني عليه المتهم برد مبلغ مالي 400 جنيه اقترضهم منه. وقد تعدى عليه بسلاح أبيض (مطواة)، محدثًا إصابته قبل أن يفر هاربًا.

تمكن المقدم حازم الخيال، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وجرى التحفظ عليه، وأحيل للنيابة، فأمرت بحبسه والاستعلام عن حالة المصاب.​