سفير ألمانيا لدى ليبيا: دعم مفوضية الانتخابات الليبية بـ400 ألف يورو

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بنغازي - (أ ش أ):

أعلن السفير الألماني لدى ليبيا أولفير افسيتا التوقيع على مساهمة بقيمة400 ألف يورو لصالح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا.

وقال السفير الألماني، في تغريدة له بموقع "تويتر" الإثنين، إن الاستعدادات القانونية والتنظيمية يجب أن تبدأ الآن لدعم خارطة الطريق الانتخابية كما اتفق عليها ملتقي الحوار السياسي الليبي.

وأشار المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الألمانية وقعا اتفاقية لدعم مشروع (بيبول) بهدف المساهمة في إنجاح الانتخابات المقررة في ديسمبر القادم.

وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى الاستفادة من الدعم الذي يقدمه مشروع بيبول، وهو مشروع يشرف على تنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلق بصيانة بعض المرافق والمباني التي يحتويها مقر المفوضية، وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه عملية التجهيز، واستثمار الإمكانيات المتاحة لدى جميع الأطراف لإنجاح الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر من العام الجاري.

ووقع عن جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مدير مكتب البرنامج جيراردو نوتو، وعن الحكومة الألمانية السفير الألماني لدى ليبيا أولفير افسيتا، بحضور رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح وعضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب.