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حنفي جبالي يستقبل رئيس مجلس الدولة

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حنفي جبالي يستقبل رئيس مجلس الدولة حنفي جبالي يستقبل رئيس مجلس الدولة

مصراوي Masrawy

08:51 م الإثنين 18 يناير 2021

(مصراوي):


استقبل الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بحضور المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

في مستهل اللقاء قدم رئيس مجلس الدولة، التهنئة لجبالي على الثقة التي أولاها نواب الشعب بانتخابه رئيسًا لمجلس النواب، قائلًا: "المستشار جبالي قامة قانونية ودستورية متميزة".

وأعرب جبالي عن سعادته بالتهنئة الغالية، مؤكدًا تقديره العميق للدور المهم والحيوي لقضاء مجلس الدولة باعتباره قاضي المشروعية وحامي الحقوق والحريات للمواطنين، ومراجعة تعاقدات الدولة وحماية المال العام.

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