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جواد ظريف يثير التكهنات بخوضه الانتخابات الرئاسية في بلاده

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جواد ظريف يثير التكهنات بخوضه الانتخابات الرئاسية في بلاده جواد ظريف يثير التكهنات بخوضه الانتخابات الرئاسية في بلاده

مصراوي Masrawy

08:27 م الإثنين 18 يناير 2021

طهران - (د ب أ)

أثار جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، التكهنات باحتمال خوضه الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يونيو القادم، وذلك في مقابلة أجرتها معه إحدى الصحف اليوم الاثنين وتناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وقال ظريف لصحيفة همدلي" إنني أفضل العمل كمحاضر بالجامعة بعد انتهاء فترة منصبي، لكن المرء لا يمكنه تغيير مشيئة الله أو النضال ضدها" وهو ما يعد المرة الأولى التي لا ينفي فيها ظريف بشدة كل الأسئلة بشأن خوضه الانتخابات الرئاسية.

لكن من غير الواضح ما إذا كان ظريف يشير بذلك إلى ترشحه للرئاسة أم الاستمرار في منصبه كوزير للخارجية في حكومة جديدة، ومعظم الأشخاص يخمنون أنه يخطط للترشح للمنصب الذي يتولاه حاليا حسن روحاني.

والواقع أن نتيجة الانتخابات تتعلق بدرجة أقل بالمرشحين، وبدرجة أكثر بجو بايدن بوصفه الرئيس الأمريكي القادم. إذ يأمل ظريف وروحاني في أن يعيد بايدن الاتفاق النووي لعام 2015 ويرفع العقوبات بحلول وقت انطلاق الحملات الانتخابية في مارس المقبل.

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