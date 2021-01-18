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مُعدة بأشكال خادشة للحياء.. ضبط مُصنعة الحلويات الجنسية في نادي الجزيرة

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مُعدة بأشكال خادشة للحياء.. ضبط مُصنعة الحلويات الجنسية في نادي الجزيرة مُعدة بأشكال خادشة للحياء.. ضبط مُصنعة الحلويات الجنسية في نادي الجزيرة

مصراوي Masrawy

08:29 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط مُصنعة الحلويات الجنسية خلال احتفال داخل نادي الجزيرة بالقاهرة.

وتداولت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعض الصور الفوتوغرافية لمجموعة من السيدات بالنادي، وأمامهن قطع من الحلوى معدة بأشكال خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، وذلك أثناء الاحتفال بعيد ميلاد إحداهن.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، بأن الأجهزة الأمنية فحصت واقعة تداول صورًا لحلويات على شكل أعضاء جنسية خلال احتفال داخل نادي الجزيرة بالقاهرة.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن الأجهزة الأمنية رصدت تداول الصور الخادشة على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه تم فحص الصور وتحديد هوية المشاركين وكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت وزارة الشباب والرياضة قررت تشكيل لجنة قانونية للتحقيق واتخاذ القرارات المناسبة في شأن واقعة انتشار بعض الصور الخادشة للحياء خلال احتفال بعض أعضاء أحد الأندية الرياضية والتي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوجهت اللجنة صباح اليوم إلى مقر النادي، وبدأت بالفعل في إجراءات التحقيق في كافة الملابسات الخاصة بالواقعة ومن ثم اتخاذ القرارات الصارمة تجاه المتسببين والمشاركين بتلك الواقعة.

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