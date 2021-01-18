أخبار عاجلة

إصابة 5 أشخاص خلال حادث تصادم في بني سويف -
مجلس الشباب المصري: افتتاح السيسي لمزارع الفيروز "نقلة نوعية" -
إصابة شخص إثر انفجار أسطوانة غاز في شرق العوينات بالوادي الجديد -
قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان -
"قمر بين عنقودين".. تفاصيل ظاهرة فلكية تشاهد في سماء الوطن العربي الليلة -
أردنية تنتصر في معركتها مع كورونا بالوعي والوقاية -
بالصور.. البن الخولاني في "الداير" تاريخ من الأصالة عمره يتجاوز 8 قرون -
الكويت: 534 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
توعية الجاليات بصامطة تواصل تنفيذ الكلمات الدعوية -
"الخارجية الروسية" تتهم السفارة الأمريكية في موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ماكرون يشيد بقادة مسلمين في فرنسا لنبذهم التطرف

Print
ماكرون يشيد بقادة مسلمين في فرنسا لنبذهم التطرف ماكرون يشيد بقادة مسلمين في فرنسا لنبذهم التطرف

مصراوي Masrawy

07:59 م الإثنين 18 يناير 2021

باريس - (بي بي سي)

أشاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بزعماء وقادة للطائفة المسلمة في البلاد بعد أن أقروا ميثاق مبادئ ينبذ التطرف.

وكان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، قد استبق الاجتماع مع ماكرون بالاتفاق على الميثاق الذي يؤكد "توافق الإسلام مع العلمانية والمساواة بين الرجل والمرأة".

وشهدت فرنسا عنف في العام الماضي على خلفية إعادة نشر رسوم كاريكاتورية للنبي.

وقال ماكرون عقب الاجتماع، إن هذا التزام واضح وحاسم ودقيق لصالح الجمهورية.

وقال محمد موسوي رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إن الميثاق الجديد المكون من 10 نقاط ينص بوضوح على أن مبادئ العقيدة الإسلامية متوافقة تمامًا مع مبادئ الجمهورية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مجلس الشباب المصري: افتتاح السيسي لمزارع الفيروز "نقلة نوعية"

مجلس الشباب المصري: افتتاح السيسي لمزارع الفيروز "نقلة نوعية"

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكيا

رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكيا

رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر

رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر

شبكة عيون الإخبارية