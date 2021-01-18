ماكرون يشيد بقادة مسلمين في فرنسا لنبذهم التطرف

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مصراوي Masrawy

باريس - (بي بي سي)

أشاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بزعماء وقادة للطائفة المسلمة في البلاد بعد أن أقروا ميثاق مبادئ ينبذ التطرف.

وكان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، قد استبق الاجتماع مع ماكرون بالاتفاق على الميثاق الذي يؤكد "توافق الإسلام مع العلمانية والمساواة بين الرجل والمرأة".

وشهدت فرنسا حوادث عنف في العام الماضي على خلفية إعادة نشر رسوم كاريكاتورية للنبي.

وقال ماكرون عقب الاجتماع، إن هذا التزام واضح وحاسم ودقيق لصالح الجمهورية.

وقال محمد موسوي رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إن الميثاق الجديد المكون من 10 نقاط ينص بوضوح على أن مبادئ العقيدة الإسلامية متوافقة تمامًا مع مبادئ الجمهورية.