ارتفاع الموج لـ 4.5 متر.. الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بسبب الإنذار البحري

مصراوي Masrawy
07:33 م الإثنين 18 يناير 2021
الإسكندرية - محمد عامر:
أعلنت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع أجهزتها التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة غدًا.
وفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود إنذار بحري خاص بالبحر المتوسط، إذ تشير التوقعات إلى زيادة سرعة الرياح من ٢٥ إلى ٣٣ عقدة، وارتفاع الموج من ٣.٥ إلى ٤.٥ متر.
وأضاف البيان أن ارتفاع الأمواج سيؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة.
وأهابت محافظة الإسكندرية المواطنين توخي الحذر وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:
- تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.
- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم ، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.
- عدم الوقوف أسفل الشرفات القديمة والمتهالكة.
- عدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.
- عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.
- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.