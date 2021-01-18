ارتفاع الموج لـ 4.5 متر.. الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بسبب الإنذار البحري

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الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع أجهزتها التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة غدًا.

وفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود إنذار بحري خاص بالبحر المتوسط، إذ تشير التوقعات إلى زيادة سرعة الرياح من ٢٥ إلى ٣٣ عقدة، وارتفاع الموج من ٣.٥ إلى ٤.٥ متر.

وأضاف البيان أن ارتفاع الأمواج سيؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وأهابت محافظة الإسكندرية ‏المواطنين توخي الحذر ‏وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

- تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

- عدم ‏الوقوف أسفل الشرفات القديمة والمتهالكة.

- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.