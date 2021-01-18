قطع مياه الشرب عن قها بالقليوبية بسبب عطل مفاجئ

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية قطعًا في مياه الشرب عن مدينة قها وقرية الحسانية، اليوم الإثنين، وذلك لحدوث عطل مفاجئ بخط المياه المرشحة قطر 18 بوصة.

أوضحت الشركة، في بيان اليوم، إنه فور تلقي البلاغ بحدوث العطل جرى الدفع بفريق من الفنيين والمهندسين، بينما لا تزال أعمال إصلاح العطل جارية، وستجرى إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من إصلاح العطل.

أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. ​