أخبار عاجلة

إصابة 5 أشخاص خلال حادث تصادم في بني سويف -
مجلس الشباب المصري: افتتاح السيسي لمزارع الفيروز "نقلة نوعية" -
إصابة شخص إثر انفجار أسطوانة غاز في شرق العوينات بالوادي الجديد -
قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان -
"قمر بين عنقودين".. تفاصيل ظاهرة فلكية تشاهد في سماء الوطن العربي الليلة -
أردنية تنتصر في معركتها مع كورونا بالوعي والوقاية -
بالصور.. البن الخولاني في "الداير" تاريخ من الأصالة عمره يتجاوز 8 قرون -
الكويت: 534 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
توعية الجاليات بصامطة تواصل تنفيذ الكلمات الدعوية -
"الخارجية الروسية" تتهم السفارة الأمريكية في موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"خطاب بخط اليد".. النائب رياض عبدالستار يعتذر عن إساءته للفنانين

Print
"خطاب بخط اليد".. النائب رياض عبدالستار يعتذر عن إساءته للفنانين "خطاب بخط اليد".. النائب رياض عبدالستار يعتذر عن إساءته للفنانين

مصراوي Masrawy

06:26 م الإثنين 18 يناير 2021

(مصراوي):

تقدم النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، باعتذار مكتوب لرئيس مجلس النواب حنفي جبالي عن إهانته للفنانين جلسة أمس، ما أسفر عن تقديم نقيب الفنانين بشكوى للبرلمان.

ووجّه عبدالستار، التحية للفن الهادف، قائلًا: "الشعب المصري يقدر الفن الذي يؤثر بالإيجاب على الشعب وتغيير السلوكيات للأفضل".

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة، تعقيبًا على حالة الغضب التي أثيرت بسبب كلمته في جلسة أمس والتي شهدت هجومًا على الفنانين، بقوله: "مش هنسيب كدة الفنانين وهما بيسعوا في الأرض فسادًا من غير ما يدفعو ضريبة الشهداء"، أثناء مناقشة إنشاء صندوق تكريم الشهداء وأسرهم.

ووجّه في كلمته بعدما أشار له رئيس المجلس بالحديث، بعد واقعة الأمس: "الشكر والتقدير للفن الهادف".

وشهدت كلمة النائب رد فعل غاضب من جانب الفنانين، وأعلن نقيب الفنانين، أشرف زكي، تقديم شكوى لرئيس مجلس النواب، للاعتراض على ما قاله النائب.

7145fdae-5c08-4021-9a16-9b06a5a6ec62

24ca22f3a6.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مجلس الشباب المصري: افتتاح السيسي لمزارع الفيروز "نقلة نوعية"

مجلس الشباب المصري: افتتاح السيسي لمزارع الفيروز "نقلة نوعية"

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكيا

رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكيا

رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر

رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر

شبكة عيون الإخبارية