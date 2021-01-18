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​وزير يكشف أمام البرلمان خطة مواجهة احتكار الدواجن واللحوم

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​وزير التموين يكشف أمام البرلمان خطة مواجهة احتكار الدواجن واللحوم ​وزير يكشف أمام البرلمان خطة مواجهة احتكار الدواجن واللحوم

مصراوي Masrawy

06:19 م الإثنين 18 يناير 2021

(مصراوي):

قال وزير علي المصيلحي، إن الوزارة حرصت على إتاحة الدواجن واللحوم في المجمعات الاستهلاكية، ضمن مخطط الارتقاء بالأمن الغذائي وحمايته، وكسر أي احتكار أو حجب للسلع.

وأضاف الوزير، اليوم الاثنين، أمام مجلس النواب، أن هناك تطوير لربط الصوامع الرئيسية بشبكة السكك الحديدية، وتقليل التكلفة الإجمالية الخاصة بتلك الجزئيات، موضحًا أنه تم الاتفاق مع وزارة النقل لمخططات الربط في الإسماعيلية ومنوف وسندوب ضمن خطط للنقل إلى المطاحن بما يرفع العائد من البضائع.

وتابع: "نحقق استفادات وتكلفة أقل من النقل البري بمخططات الربط، كما أن هناك عمل جاد في النقل البحري لاستخدام نهر النيل، وجربنا أول صنادل ننقل عليها بضائع من بعض الموانئ، ضمن مشروع طموح سنستفيد منه قريبًا".

وقال: "الهدف الاستراتيجي الذي نسعى إليه هو بناء الإنسان المصري، لم يكن لدينا في الوزارة أهداف فرعية، ومن تابع بيان رئيس الوزراء قد سار بترتيب للأهداف العامة ثم أمور تفصيلية، ونحن هنا لنوضح التفاصيل المنبثقة من البرنامج الرئيسي".

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