أخبار عاجلة

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان -
"قمر بين عنقودين".. تفاصيل ظاهرة فلكية تشاهد في سماء الوطن العربي الليلة -
أردنية تنتصر في معركتها مع كورونا بالوعي والوقاية -
بالصور.. البن الخولاني في "الداير" تاريخ من الأصالة عمره يتجاوز 8 قرون -
الكويت: 534 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
توعية الجاليات بصامطة تواصل تنفيذ الكلمات الدعوية -
"الخارجية الروسية" تتهم السفارة الأمريكية في موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية -
"كاوست" تدشن خط اتصال دولي جديد بسرعة 400 جيجابت في الثانية -
العراق: 4 وفيات و778 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
مقتل وإصابة 10 مدنيين جراء اعتداء القوات التركية على بلدة بريف حلب الشمالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"حمدوك": سد النهضة يهدد سلامة 20 مليون سوداني

Print
"حمدوك": سد النهضة يهدد سلامة 20 مليون سوداني "حمدوك": سد النهضة يهدد سلامة 20 مليون سوداني
رفض سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع

ذكر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم (الاثنين)، أن سد النهضة الإثيوبي يهدد سلامة 20 مليون سوداني، تعتمد حياتهم على النيل الأزرق.

ورفض "حمدوك" ما وصفها بـ"سياسة فرض الأمر الواقع"، التي تتبعها إثيوبيا خلال المفاوضات، وفقاً لما ذكر مكتبه عبر الحساب الرسمي على "تويتر".

وجاء تصريح "حمدوك" في اجتماعه باللجنة السودانية العليا للمفاوضات، لبحث مخاطر شروع إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة، خلال يوليو المقبل من دون اتفاق، وسير المفاوضات الثلاثية لسد النهضة، والخيارات البديلة لتعثرها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

بالصور.. البن الخولاني في "الداير" تاريخ من الأصالة عمره يتجاوز 8 قرون

بالصور.. البن الخولاني في "الداير" تاريخ من الأصالة عمره يتجاوز 8 قرون

الكويت: 534 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الكويت: 534 إصابة جديدة بـ"كورونا"

توعية الجاليات بصامطة تواصل تنفيذ الكلمات الدعوية

توعية الجاليات بصامطة تواصل تنفيذ الكلمات الدعوية

شبكة عيون الإخبارية