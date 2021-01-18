استشاري: لهذه الأسباب متوسط نوم السعوديين الأقل في العالم

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أكد أن الشعب السعودي شعب صباحي والسهر ثقافة طارئة بالمملكة

كشف الأستاذ المشارك واستشاري الأمراض الصدرية وطب النوم الدكتور سعد الشريف بأن متوسط نوم السعوديين من أقل الشعوب في العالم، مشيرًا أن الشعب السعودي شعب صباحي والسهر يعد ثقافة طارئة في المملكة!!

وقال الدكتور الشريف خلال حديثه لبرنامج اليوم على فضائية "الإخبارية" إن نتائج إحصائيات صدرت من إحدى تطبيقات النوم على الهواتف الذكية أظهرت أن متوسط نوم السعوديين من أقل الشعوب في العالم، وهذا يتوافق مع الدراسات العلمية المحكمة والمنشورة.

وأضاف الشريف أنهم أجروا دراسة سعودية حديثة ووجدوا أن متوسط نوم السعوديين حوالي 6 ساعات ونصف، وهو أقل من متوسط النوم لدى كثير من الدول وأقل من عدد الساعات الموصى بها.

وعدد استشاري الأمراض الصدرية وطب النوم، في هذا الصدد أهم الأسباب السلوكية الأكثر انتشارًا التي تؤدي إلى الحرمان من النوم وعدم الحصول على القدر الكافي منه، ومنها السهر الذي يعد ثقافة طارئة في المملكة، لافتًا بأن الشعب السعودي بطبعه شعب صباحي.

وتابع: من الأسباب زيادة النشاط الاجتماعي أثناء الليل في المناسبات والزيارات وتناول المنبهات في وقت متأخر من اليوم، مثل عادة شرب القهوة بعد المغرب ومعروف علميًا أن تناول الكافيين في وقت متأخر من الليل يؤثر على جودة النوم وكميته، مؤكدًا أن هناك دراسة بينت أن تناول 400 ملغ من الكافيين ما يعادل كوبين من القهوة ربما يقلل فترة النوم ساعة كاملة!

وأوضح استشاري النوم بأن الإنسان يحتاج للصحة المثلى وكمية نوم كافية ونوعية نوم جيدة، مبيناً أن كمية النوم تختلف بحسب الفئة العمرية، أطفال ما قبل المدرسة من 3-5 سنوات يحتاجون من 10-12 ساعات نوم، والمرحلة الابتدائية يحتاجون من 9-11 ساعات، المرحلتان المتوسطة والثانوية يحتاجون ما بين 8-10 ساعات، في حين أن البالغين يحتاجون ما بين 7-9 ساعات، أما الأشخاص فوق 65 سنة فيحتاجون من 7-8 ساعات.

ولفت الدكتور الشريف إلى أن الحصول بشكل دائم على أقل من 7 ساعات من النوم يسمى متلازمة الحرمان من النوم، أو متلازمة عدم الحصول على نوم كافٍ، مؤكدًا أن جودة النوم لا تقل أهمية عن كمية وعدد ساعات النوم الكافي، وأنه توجد علامات تدل على جودة النوم، منها أنه لا يأخذ وقتًا للاستلقاء على السرير قبل الدخول في النوم أكثر من 30 دقيقة، ولا يستيقظ الإنسان من النوم أثناء الليل أكثر من مرة واحدة، وفي حال إذا استيقظ يعود إلى النوم في فترة لا تتجاوز 20 دقيقة، ويكون أغلب وقته على السرير نائماً، بالإضافة إلى شعوره بتجدد النشاط والراحة أثناء الاستيقاظ من النوم في الصباح.

وأفاد الدكتور الشريف بأن الكافيين يخفض النوم العميق وهو مهم جدا لشعور الإنسان بالراحة والنشاط والحيوية مفيدا بأنه حسب الدراسات العلمية يفترض تناول الكافيين قبل 6 ساعات من النوم!