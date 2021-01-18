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الكويت تسجل 467 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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الكويت تسجل 467 إصابة جديدة بـ"كورونا" الكويت تسجل 467 إصابة جديدة بـ"كورونا"
وفاة واحدة ترفع الإجمالي إلى 948 حالة

الكويت تسجل 467 إصابة جديدة بـ

سجلت الكويت 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 158,244، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 948 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن عدد الحالات المصابة التي تتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 56 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 5800 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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