توزيع مساعدات على الأسر المتضررة من كورونا في شمال سيناء

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شمال سيناء – أشرف سويلم :

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، اليوم الاثنين، في بيان رسمي، عن توزيع ألف بطانية علي الأسر المتضررة من جائحة كورونا والأسر الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "الناس للناس" وذلك بالتعاون مع المؤسسات الخيرية

وأوضح البيان إن توزيع المعونة تضمن المواطنين المتضررين من جائحة كورونا بعدة قرى بالمحافظة فضلا عن توفير المعونة من خلال التبرعات وبمساعدة أهالي سيناء ورجال الخير ومنظمات المجتمع المدني والجهات الشريكة لتوزيعها على الأسر الأشد احتياجا.

وقال مسئول المبادرة إن المبادرة تم تنفيذها في أماكن متفرقة بالقرى الأكثر احتياجًا والمتضررة من فيروس كورونا في المحافظة، وشملت "قرية الميدان والقرية الرائدة وتجمع الجولف بمنطقة الزهور، إلى جانب قريتي التلول ومزار كمرحلة أولى، ثم المرحلة الثانية وكانت عبارة عن دعم الجمعيات الشريكة وعددها ٩ جمعيات، وانتهاء بالمرحلة الثالثة من المبادرة بتوزيع البطاطين على الأسر الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن المؤسسة كمنظمة مجتمعية تدعم جهود الدولة بمساعدة الفئات الأولى بالرعاية، علاوة على دورها في خدمة المجتمع ودعم الأسر الأكثر احتياجا والمتضررة من كورونا.