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نائب: أدت دورها ومطلوب تغيير 5 وزراء

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نائب: الحكومة أدت دورها ومطلوب تغيير 5 وزراء نائب: أدت دورها ومطلوب تغيير 5 وزراء

مصراوي Masrawy

03:18 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال النائب كريم طلعت السادات، إن أدت دورها في الفترة الماضية واستطاعت أن تخطى تداعيات الاقتصادية، ولكن المرحلة القادمة تتطلب تعديلات وزارية ضرورية فيما لا يقل عن 5 وزارات.

وأضاف كريم السادات عضو اللجنة الاقتصادية على هامش إلقاء رئيس الوزارء كلمة الحكومة أمام البرلمان، أن الحكومة مطالبة في المرحلة القادمة بأن ينعكس نتائج الإصلاح الاقتصادي على المواطن الذي عانى كثيرا وتحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن البرلمان يعمل جاهدا من خلال لجانه إلى دفع الحكومة في الفترة المقبلة إلى تحسين الاقتصاد بما يعود بالنفع على المواطن وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وتقليل نسبة البطالة وزيادة الصادرات وتقليص الواردات وجذب الاستثمارات وتوفير بيئة مناسبة للمستثمر المحلي والأجنبي وتسهيل الإجراءات أمامهم ووجود خريطة واضحة للاستثمار ونافذة واحدة للتعامل معها والقضاء على البيروقراطية والتأكيد على تنمية التكامل الاقتصادي مع أفريقيا.​

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