أخبار عاجلة

بالصور.. البن الخولاني في "الداير" تاريخ من الأصالة عمره يتجاوز 8 قرون -
الكويت: 534 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
توعية الجاليات بصامطة تواصل تنفيذ الكلمات الدعوية -
"الخارجية الروسية" تتهم السفارة الأمريكية في موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية -
"كاوست" تدشن خط اتصال دولي جديد بسرعة 400 جيجابت في الثانية -
العراق: 4 وفيات و778 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
مقتل وإصابة 10 مدنيين جراء اعتداء القوات التركية على بلدة بريف حلب الشمالي -
القبض على أكثر من ألف شخص في تظاهرات مؤيدة لنافالني بروسيا -
الكويت تسجل صفر وفيات و543 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
الهيئة العليا للصحة الفرنسية توصي بتمديد الفترة بين الجرعتين من لقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

ضياء داود: لايجب أن تنتهي جلستنا مع لمجرد "فضفضة"

Print
ضياء داود: لايجب أن تنتهي جلستنا مع الحكومة لمجرد "فضفضة" ضياء داود: لايجب أن تنتهي جلستنا مع لمجرد "فضفضة"

مصراوي Masrawy

03:15 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب- مصراوي:

أعرب النائب ضياء الدين داود، عن أمله في ألا تنتهي جلسة مناقشة بيان ، إلى مجرد فضفضة بين النواب والوزراء، حتى لو كان الحديث قاسيا، والعبرة بأن يجد الشعب مردود على الأرض نتيجة تغير السياسات التي انتقدها البرلمان، فالأخير هو الذي يضع السياسة العامة الاقتصادية والاجتماعية للدولة بقوة الدستور.

وتابع، في بيان: لايجب أن تتحول الأوراق التي بالآلاف التي تخرج من اللجان النوعية بشأن التوصيات المختلفة إلى حبر على ورق، مشيرا إلى أننا نأمل في أداء مختلف للحكم المحلي، وأول الطريق إلى ذلك إصدار قانون أمتنع عنه البرلمان في الدورة لاسابقة، لكي تخف الأعباء من على كاهل النائب حول مشكلات الطرق والمرافق وإنارة الشوارع.

واستطرد: نحذر وفقا لخبرات الماضي، من أن تصريحات رئيس الوزراء التي سبق وأطلقها لنواب دمياط منذ اجتماعه معهم في يناير 2020 وبعد ساعات طويلة انتهينا إلى عدد من القرارات التي لم ينفذ منها شئ.

وحذر داود: الصناعة تتراجع بشكل كبير، وهناك أداء مهترء للأجهزة المحلية نتيجة أننا نتواصل مع رؤساء مجالس المدن ومسؤولي المحليات، وختاما نحتاج إلى الاهتمام بالمحليات حفاظا على قوة وسلامة الجبهة الداخلية.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكيا

رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكيا

رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر

رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر

"مصر للطيران" تسيِّر 49 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 49 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب.. غدًا

طرح استثنائي.. "مصر للطيران": 50% تخفيضًا لرحلات عدد من الدول الأوروبية

طرح استثنائي.. "مصر للطيران": 50% تخفيضًا لرحلات عدد من الدول الأوروبية

شبكة عيون الإخبارية