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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أعرب النائب ضياء الدين داود، عن أمله في ألا تنتهي جلسة مناقشة بيان الحكومة، إلى مجرد فضفضة بين النواب والوزراء، حتى لو كان الحديث قاسيا، والعبرة بأن يجد الشعب مردود على الأرض نتيجة تغير السياسات التي انتقدها البرلمان، فالأخير هو الذي يضع السياسة العامة الاقتصادية والاجتماعية للدولة بقوة الدستور.

وتابع، في بيان: لايجب أن تتحول الأوراق التي بالآلاف التي تخرج من اللجان النوعية بشأن التوصيات المختلفة إلى حبر على ورق، مشيرا إلى أننا نأمل في أداء مختلف للحكم المحلي، وأول الطريق إلى ذلك إصدار قانون أمتنع عنه البرلمان في الدورة لاسابقة، لكي تخف الأعباء من على كاهل النائب حول مشكلات الطرق والمرافق وإنارة الشوارع.

واستطرد: نحذر وفقا لخبرات الماضي، من أن تصريحات رئيس الوزراء التي سبق وأطلقها لنواب دمياط منذ اجتماعه معهم في يناير 2020 وبعد ساعات طويلة انتهينا إلى عدد من القرارات التي لم ينفذ منها شئ.

وحذر داود: الصناعة تتراجع بشكل كبير، وهناك أداء مهترء للأجهزة المحلية نتيجة أننا نتواصل مع رؤساء مجالس المدن ومسؤولي المحليات، وختاما نحتاج إلى الاهتمام بالمحليات حفاظا على قوة وسلامة الجبهة الداخلية.​