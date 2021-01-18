بعد منحه لقب "جسور الخير".. "تنمية الأفلاج" تُكَرّم "الكبراء"

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تقديرًا لجهوده في تسيير الأعمال وخدمة المواطنين خلال ذروة جائحة كورونا

كرّمت لجنة تنمية الأفلاج، بحضور محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني، اليوم الاثنين، رئيس مركز التنمية الاجتماعية معجب بن محمد الكبراء، بعد منحه لقب "جسور الخير" من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وكان رئيس مركز التنمية الاجتماعية في محافظة الأفلاج "معجب الكبراء" قد تلقى شكرًا وتقديرًا من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي؛ تقديرًا لدوره المميز في تسيير عمل الوزارة أثناء ذروة جائحة كورونا (کوفید-19).

وأشاد الراجحي بالإسهامات القيمة التي قدّمها "الكبراء" وزملاؤه من منسوبي الوزارة؛ مانحًا لقب "جسور الخير"؛ وفاء لما تكبّدوه من مشاقّ في سبيل تحقيق استجابة فورية لحاجات المجمع عامة وللفئات المتضررة خاصة.

وتابع: كانت جهودكم برهانًا لتعزيز الثقة في الكفاءات الوطنية وما تتحلى به من قيم حميدة تظل محل فخر واعتزاز.. وتقبّلْ صادق دعواتي لك بدوام التقدم والعطاء.

لجنة تنمية الأفلاج محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني