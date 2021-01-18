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غادرت صباح اليوم.. إقلاع أول رحلة طيران ركاب من إلى قطر

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غادرت صباح اليوم.. إقلاع أول رحلة طيران ركاب من مصر إلى قطر غادرت صباح اليوم.. إقلاع أول رحلة طيران ركاب من إلى قطر
على متنها 38 راكبًا عقب قرار إعادة فتح المجال الجوي مع الدوحة

غادرت صباح اليوم.. إقلاع أول رحلة طيران ركاب من مصر إلى قطر

غادرت صباح اليوم الاثنين، أولى رحلات شركة " للطيران" متجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ وذلك بعد توقف دام نحو ثلاثة أعوام ونصف.

وأقلعت الطائرة وعلى متنها 38 راكبًا؛ وذلك عقب قرار الحكومة المصرية إعادة فتح المجال الجوي لتسيير رحلات من وإلى دولة قطر.

وفي وقت سابق، قالت "مصر للطيران" إنها ستقوم بتشغيل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة؛ اعتبارًا من اليوم الاثنين (18 ديسمبر 2021).

ووفق وسائل إعلام مصرية فمن المقرر أن تقلع الرحلة من القاهرة الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت القاهرة، وتصل الساعة 12:55 بتوقيت الدوحة، والعودة في موعد إقلاع 14:10 بتوقيت الدوحة والوصول للقاهرة 16:50 بالتوقيت المحلي.شركة مصر للطيران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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