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موسكو لمنتقدي اعتقال نافالني: ركّزوا على المشكلات في بلدانكم

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موسكو لمنتقدي اعتقال نافالني: ركّزوا على المشكلات في بلدانكم موسكو لمنتقدي اعتقال نافالني: ركّزوا على المشكلات في بلدانكم
زاخاروفا: احترموا القانون الدولي ولا تتطاولوا على التشريعات

موسكو لمنتقدي اعتقال نافالني: ركّزوا على المشكلات في بلدانكم

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا؛ إن على السياسيين الأجانب الذين يعلقون على الوضع بشأن المعارض أليكسي نافالني؛ احترام القانون الدولي.

ووفق "الألمانية" نقل موقع قناة "آر تي العربية" عن متحدثة إلى منتقدي توقيف نافالني: "احترموا القانون الدولي، ولا تتطاولوا على التشريعات الوطنية للدول ذات السيادة، وركّزوا على المشكلات في بلدانكم!".

وعاد المعارض الروسي إلى بلاده، أمس، بعد 5 أشهر في ألمانيا للعلاج عقب التسمّم بغاز الأعصاب نوفيتشوك في .

وقُبض على نافالني؛ بينما كان يتجه إلى مكتب مراجعة جوازات السفر في مطار شيريميتو بموسكو، وسيظل في حبسٍ احتياطي إلى حين صدور حكم قضائي، في 29 يناير الجاري.

وتتهم السلطات الروسية نافالني؛ بانتهاك شروط حكم صدر ضدّه مع إيقاف التنفيذ، وانتهاكه لفترة خضوعه للمراقبة بعد إدانة سابقة، وتسعى هيئة السجون إلى تحويل هذه الانتهاكات إلى حكم بالسجن.المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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