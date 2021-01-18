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مذكرة تفاهم تجمع مؤسسة عبدالله العثيم وأولاده الخيرية ومجلس الجمعيات الأهلية

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مذكرة تفاهم تجمع مؤسسة عبدالله العثيم وأولاده الخيرية ومجلس الجمعيات الأهلية مذكرة تفاهم تجمع مؤسسة عبدالله العثيم وأولاده الخيرية ومجلس الجمعيات الأهلية
في إطار التعاون والدعم الذي تتبناه لتوزيع سلال رمضان بقيمة (17) مليون ريال

مذكرة تفاهم تجمع مؤسسة عبدالله العثيم وأولاده الخيرية ومجلس الجمعيات الأهلية

وقع عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية مذكرة تفاهم مع الدكتور سعدون بن سعد السعدون رئيس مجلس الجمعيات الأهلية، وذلك في إطار التعاون والدعم الذي تتبناه المؤسسة مع مؤسسات المجتمع في كافة المجالات.

وتتضمن المذكرة إشراف مجلس الجمعيات الأهلية على توزيع بطاقات سنابل الخيرية بقيمة (17) مليون ريال، والتي تبرعت بها مؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية على الجمعيات الخيرية في شهر رمضان المقبل في كافة مناطق المملكة.

وأكد عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس الأمناء أن التوقيع على مذكرة التفاهم والتعاون المشترك مع مجلس الجمعيات الخيرية يأتي في إطار الدور الذي تقوم به المؤسسة في مجال برامج المسؤولية الاجتماعية ودعم العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية, فضلاً عن تقديم عدد من البرامج الهادفة ودعم المبادرات الرائدة في كل المجالات، وذلك تعزيزًا لرسالتها نحو الوطن وأبنائه، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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