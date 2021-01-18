أخبار عاجلة

بالصور.. البن الخولاني في "الداير" تاريخ من الأصالة عمره يتجاوز 8 قرون -
الكويت: 534 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
توعية الجاليات بصامطة تواصل تنفيذ الكلمات الدعوية -
بالصور - محافظ المنيا يتابع تطوير مسار العائلة المقدسة -
الهند: ارتفاع الإصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى 150 حالة -
خطوة مهمة.. نائب بـ"الشيوخ" يشيد بتغليظ عقوبة ختان الإناث -
رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر -
"مرصد الإفتاء" يشيد بجهود رجال الشرطة في حفظ الأمن وإحباط مخططات الجماعات الإرهابية -
السيسي عن مشروع الفيروز: "تعالوا هنا وعيشوا" -
إسكان فاخر ومحطات تحلية مياه.. رئيس الهيئة الهندسية يستعرض مشروع تنمية شرق بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

كرم جبر: مفهوم "المصالحة" مع الإخوان خاطيء.. والدولة لا تميز بين أبناءها

Print
كرم جبر: مفهوم "المصالحة" مع الإخوان خاطيء.. والدولة لا تميز بين أبناءها كرم جبر: مفهوم "المصالحة" مع الإخوان خاطيء.. والدولة لا تميز بين أبناءها

مصراوي Masrawy

12:24 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:
قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الجماعات المتطرفة لم تتحالف مع أي نظام سياسي، الا ووقع بينهم صدامات، والتاريخ مليء بالكثير من الأحداث التي تؤكد ذلك.


وأضاف خلال إطلاق استيراتيجية بناء الوعي، الاثنين، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه يجب أن ننضوي تحت مظلة وقوانين واحدة، مشيرًا إلى أن مفهوم المصالحة الذي يطلقه البعض بين الدولة والإخوان خاطيء، مشددًا على أن لا تميز أبدا بين أبناءها.


ومن جانبه قال وزير الأوقاف، إن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، مشيرا إلى أن البعض يحاول استخدام الدين للوصول للسلطة.


وأشار إلى أن المفهوم الدقيق للجهاد هو إعلان حالة التعبئة العامة أو الخاصة، ويجب أن يحدده القانون أو الدستور، وليس لشخص أن يحدده أو جماعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر

رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر

"مصر للطيران" تسيِّر 49 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 49 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب.. غدًا

طرح استثنائي.. "مصر للطيران": 50% تخفيضًا لرحلات عدد من الدول الأوروبية

طرح استثنائي.. "مصر للطيران": 50% تخفيضًا لرحلات عدد من الدول الأوروبية

روسيا: 4 آلاف شخص يحتجون وسط موسكو في وقفة غير مصرح بها

روسيا: 4 آلاف شخص يحتجون وسط موسكو في وقفة غير مصرح بها

شبكة عيون الإخبارية