مدبولي أمام البرلمان: انخفاض معدلات الفقر لأول مرة منذ 20 عامًا.. وسيطرنا على الأسعار

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، خطط الحكومة لمواجهة العشوائيات وتوصيل الغاز إلى القرى والمدن وتحسين خدمات توصيل المياه والصرف الصحي، وتطوير الخدمات التموينية.

وأوضح مدبولي أن الحكومة اهتمت بالتنمية في الصعيد، مضيفًا أن إجمالي المشروعات في المرحلة الأولى بلغ 2575 مشروعًا بقنا وسوهاج؛ وفرت 205 آلاف فرصة عمل مباشرة أو غير مباشرة.

وعرض رئيس الوزراء تنفيذ برنامج حياة كريمة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا إن الرئيس وجه بتنفيذ المرحلة الثانية في 50 مركزًا على مستوى الجمهورية، وتبدأ اعتبارًا من الشهر الجاري لمدة عام.

ولفت رئيس الوزراء إلى خفض معدلات الفقر في مصر لأول مرة منذ 20 عامًا، مضيفًا: نجحنا في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتراجع عجز الموازنة، وانخفاض معدل التضخم، ونجحنا في السيطرة على أسعار السلع.

وتابع رئيس الوزراء: "لم يحدث نقص للسلع في ظل (كورونا)، وشهدنا توفير السلع الاستراتيجية".