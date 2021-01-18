صور.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال توصيل المرافق في مجمع الصناعات

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أسيوط - محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، أعمال توصيل المرافق والرصف بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب، وتابع معدلات التنفيذ التى بلغت 94%.

رافق محافظ أسيوط، خلال الجولة تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب، والمهندس جلال درويش مدير مشروع مجمع الصناعات، والمهندس عصام إبراهيم رئيس قطاع كهرباء شمال.

وقال محافظ أسيوط، إنه مجمع الصناعات يتكون من 272 وحدة صناعية ومنطقة إدارية تجارية ومنطقة خدمية على مساحة 71.4 فدان، ويساهم في توفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

وتفقد المحافظ، أعمال توصيل خطوط وكابلات الكهرباء للمجمع والتقى المهندس عصام إبراهيم رئيس قطاع كهرباء شمال، واستمع إلى شرح لأهم أعمال مد خطوط وكابلات الكهرباء جهد 22 كيلو فولت للمجمع والتي يجري تنفيذها لاستكمال منظومة المرافق للمجمع، كما تفقد بعض الوحدات التجارية والخدمية بالمجمع، وأعمال المرافق والبنية التحتية التي يجري تنفيذها بالمجمع من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية المجمع الذي يتكون من وحدات صناعية تشمل أنشطة الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية البسيطة، بالإضافة إلى المناطق الخدمية والتجارية والإدارية ويساهم فى توفير فرص عمل للشباب واستيعاب العديد من الأيدي العاملة خاصة من الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة.