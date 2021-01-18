كريم فهمي وزوجته يخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتبت- أسماء مرسي

حرص الكابلز الفنان كريم فهمي وزوجته على حضور حفل زفاف المطرب والموزع الموسيقي نادر حمدي، على المنتجة سارة حسني، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

شاركت دانيا البناوي زوجة الفنان كريم فهمي متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، مجموعة صور جديدة لها من حفل الزفاف، حيث طلت بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانا قصيرا باللون الفضي، مزودا بأكمام، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان، وارتدت إكسسوارت مكونة من حلق وخاتم.

أما زوجها الفنان كريم فهمي، ارتدى بدلة باللون الأسود، وأسفلها قميص باللون الأبيض، ونسق مع إطلالته حذاء باللون الأسود.

يذكر أن كريم فهمي شارك في السباق الرمضاني بمسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان شريف منير، تأليف عمرو محمود ياسين.