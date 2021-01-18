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بتعاون دولي.. مكتبة الإسكندرية تصدر أول قصة عربية للأطفال عن "التراث المغمور بالمياه"

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بتعاون دولي.. مكتبة الإسكندرية تصدر أول قصة عربية للأطفال عن "التراث المغمور بالمياه" بتعاون دولي.. مكتبة الإسكندرية تصدر أول قصة عربية للأطفال عن "التراث المغمور بالمياه"

مصراوي Masrawy

11:00 ص الإثنين 18 يناير 2021

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلن مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية التابع لمكتبة الإسكندرية، اليوم الإثنين، إصدار أول قصة للأطفال باللغة العربية حول التراث الثقافي المغمور بالمياه.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم، أن القصة بعنوان «مغامرات بحّار ونجمة البحار»، من تأليف جيهان نبيل ذكي، ورسوم أسامة علي، وهدير دهب، ويأتي الإصدار بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، ومؤسسة فاردينويانيس اليونانية، وكرسي اليونسكو للتراث الثقافي المغمور بالمياه.

أضاف بيان مكتبة الإسكندرية أن القصة تعد الأولى من نوعها في المكتبة العربية، وأول قصة للأطفال تنشرها مكتبة الإسكندرية في هذا المجال، وتهدف إلى تعريف الأطفال في المرحلة من سن 6 إلى 12 عاما، بقيمة وأهمية التراث الثقافي الغارق، وضرورة المحافظة عليه.

وأوضح البيان أن مكتبة الإسكندرية شجعت إصدار هذه القصة لما لها من أهمية في تثقيف الأطفال بأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وكان ذلك بعد الإعلان عن فكرة القصة في الاحتفالية الخاصة بمرور عشر سنوات على إنشاء مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، وتبنى الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية الفكرة ودعمها لما في ذلك من أثر علي رفع وعي الجيل الجديد بالتراث الثقافي المغمور بالمياه.

وأشار إلى أن القصة تعتبر إحدى مساهمات مشروع التوعية بالتراث الثقافي المغمور بالمياه "بحّار"، التابع لمركز الآثار البحرية بجامعة الإسكندرية، بدعم من مؤسسة هونور فروست للبحث العلمي بانجلترا.

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