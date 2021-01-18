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"ضحية كورونا".. وفاة رئيس تمريض المركز الحضري في العريش بشمال سيناء

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"ضحية كورونا".. وفاة رئيس تمريض المركز الحضري في العريش بشمال سيناء "ضحية كورونا".. وفاة رئيس تمريض المركز الحضري في العريش بشمال سيناء

مصراوي Masrawy

09:43 ص الإثنين 18 يناير 2021

شمال سيناء - أشرف سويلم :

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم الاثنين عن وفاة، رئيس المركز الحضري في العريش، والذي يعد ثاني حالة بين الأطقم الطبية بشمال سيناء متاثرا باصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت المديرية سابقًا عن وفاة رئيسة التمريض بمستشفى العريش العام، هدي رشاد بعد صراع مع كورونا.

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، خلال عمليات الغسل والتكفين، بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية .

وأضاف، أن المبني الاجتماعي في ستاذ العريش الرياضي أصبح مجهزا لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا فور وصوله وتحديد الفئات المستهدفة باللقاح حسب تعليمات وزارة الصحة.

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