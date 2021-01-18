الري: حلول جذرية لزيادة الملوحة.. ومياه الصرف الزراعي بواحة سيوة

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، وذلك بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والمهندس سيد شلبي رئيس قطاع المياه الجوفية والدكتور أحمد الإمام والدكتور هشام بخيت أساتذة الري والهيدروليكا بكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

واستعرض وزير الري خلال الاجتماع الإجراءات الحالية لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والتي تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعي، كما استعرض نتائج المرور الميداني على واحة سيوة والذي قام به فريق بحثي من مهندسي الوزارة وأساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة خلال الأسبوع الماضي، حيث قامت اللجنة بتقييم حالة الآبار الجوفية والمصارف والبرك ومحطات الرفع، تمهيداً للبدء فى الإجراءات التنفيذية لتطوير منظومة الري والصرف بالواحة.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري بدأت في تنفيذ خطة لتنمية واحة سيوة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل "الزيتون والنخيل"، والتغلب على مشكلة الملوحة والصرف الزراعي بالواحة.

وكان الدكتور عبدالعاطى زار واحة سيوة في شهر أكتوبر الماضى، حيث تم عقد اجتماع مع شيوخ القبائل، وزيارة كافة المواقع وبحث المشكلات بالواحة، وتلى ذلك وضع خطة لتطوير منظومة الري والصرف بالواحة تحت مسمى مشروع "تطوير منظومة الآبار والمياه والصرف بواحة سيوة"، كما تم عمل إصلاح هيكلي لإدارات الري بالواحة بدمجها في إدارة واحدة متكاملة، الأمر الذى يسمح بإدارة منظومة الرى والصرف بشكل متكامل ومنعاً لتشتت المسئوليات.